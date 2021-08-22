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İstanbul Beyoğlu'nda taksimetreyi açmadan pazarlık yapan taksici turistleri mağdur etti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu Taksim Meydanı'nda önce para konusunda anlaşamadığı turist müşteriyi araca almayan taksici, daha sonra aldığı turist aile ile anlaşamayınca onları da indirdi. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik. Taksimetre açmak istemedi. Önce 160 sonra 80 lira istedi" dedi.

İSTANBUL'da taksi mağduriyeti son bulmuyor. Zaman zaman kısa mesafeye yolcu almayan, turistlere verdiği hizmet karşılığı fahiş fiyatlar isteyen taksi şoförleri bazı durumlarda taksimetre açmıyor. Vatandaşların sık sık yaşadığı bu mağduriyetler taksilere olan güveni azaltıyor.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir turist, durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici, ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı. 10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi. Bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici, hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik. Taksimetre açmak istemedi. Önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu.

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