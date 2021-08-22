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HDP

HDP'den terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük talebi

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir sonraki ittifaklarının 'Öcalan'a özgürlük ittifakı' olacağını söyledi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Muhalefet partileri arasında gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) gerginliği yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise HDP'yi ittifakta tutmak istiyor.

HDP'den Öcalan çağrısı

Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak halk buluşmasında skandal bir çağrıda bulundu. Sancar, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. HDP'nin bir sonraki ittifaklarının 'Öcalan'a özgürlük ittifakı' olacağını belirten Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Çözümsüzlük ve savaş politikalarının sembolü tecrit uygulamasıdır. Bu blok, tecrit bloğudur. İmralı'daki tecrit, basit bir hapishane uygulaması değildir. İmralı'daki tecrit; bir rejimdir, bir düzendir. İmralı'daki tecrit rejimi ve düzeninin temeli çözümsüzlük ve savaş politikasıdır. Tecrit politikalarına karşı diyalog ve müzakere ittifakını kuracağız. Çünkü Kürt sorununda çözüm ancak diyalog ve müzakere ile mümkündür. Bunun için de İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir."

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