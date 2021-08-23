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Bozkurt'taki sel felaketinden saniyeler önce çekildi! Kaçın, kaçın...

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, selden saniyeler önce çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Selin geliş anının yer aldığı görüntüde, insanların selden kaçmaları ve araçlarını kaçırmaya çalışmaları yer aldı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve iş yeri de hasar gördü.

Sel felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Bozkurt ilçesinde de selden saniyeler önce çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Bir apartmanın üst katlarından çekildiği anlaşılan görüntüde, sel gelirken vatandaşların araçlarını kaçırmaya çalışmaları, insanların selin gelişi nedeniyle kaçacak yer aradıkları görüldü.

Aynı zamanda Bozkurt Devlet Hastanesi önünde de bir grup insanın gelen seli şaşkınlıkla izledikleri, sel nedeniyle çok sayıda aracın sürüklendiği ve çok sayıda apartmanın da giriş katını sel sularının bastığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan görüntüleri çekenlerin cep telefonu kamerasına yansıyan seslerinde, "Kaçın, kaçın. Buraya gelin, binaya girin. Aşağılara kaçmayın boşuna, binalara girin. Yukarı gitme, sel geliyor, buraya gel. Binaya gir. Ay Allah’ım. Arabaları götürüyor. Eyvah, eyvah her yer berbat oldu. Arabalar gitti" şeklinde cümleler duyuldu.

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