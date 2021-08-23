Burdur'da 'çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler! Sağlık Bakanı Koca tepki gösterdi
BURDUR'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.
Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.
Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Saldırı anları cep telefonuyla kaydedildi
Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Milletvekilleri hastaneye gelip 'geçmiş olsun' dedi
Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi’ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: 84 milyona soruyorum
Burdur'da sağlık personeline yönelik saldırıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı: "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum."