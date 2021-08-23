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POLİTİKA

Tunç Soyer ile Muharrem İnce'nin den 'Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Muharrem İnce'ye videolu yanıt: “Adam kızmış!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin afişlerinin toplatıldığını söyleyip kendisine "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun"  diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, yayınladığı video ile yanıt verdi. Soyer'in paylaştığı videoda bayraklar Memlemek Partisi üyeleri tarafından sökülüyor...

İzmir’de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldığını öne sürerek Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirmişti. Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye videolu yalanlama geldi. Soyer'in, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya attığı mesajdaki "adam kazandı" sözlerine gönderme yapması dikkat çekti.

'Adam kızmış' deyip görüntüleri paylaştı...

Memleket Parti'sinin bayraklarının yine partililer tarafından söküldüğü görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, paylaşımına "Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama “Adam kızmış!" ifadelerini ekledi. 

Muharrem İnce ne demişti?

Partisinin afişlerin CHP'li belediye tarafından söküldüğünü iddia eden İnce, "Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun ? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" demişti. 

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