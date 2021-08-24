Rize'de feci kaza! Son anda fark etti: Atmadığı adımla ölümden döndü

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü fırına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise ölümden döndü.

Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 34 DNS 180 plakalı araç ile Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne hızla giriş yapan Nedim Yakıcı (85) bir anda direksiyonun hakimiyetini kaybederek fırının camından içeriye daldı. Caddenin hemen kenarında bulunan 2 kadın aracı son anda fark ederek ölümden döndü.



Kazada sürücü Nedim Yakıcı ve eşi Aysel Yakıcı (76) ile birlikte fırının içerisinde bulunan işletme sahibi Zeki Kuyumcu ve çalışan Ahmet Kaçalin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza öncesinde bir caddeden diğer caddeye hızla giren aracın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddenin kenarında bulunan 1 kadın son anda aracı fark etti ve adım atmaktan vazgeçti. Vazgeçtiği adım sayesinde ölümden kurtulan kadın aracın hızıyla ise bir anda yere savruldu.