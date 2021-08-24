İran'da cezaevinde gardiyanların mahkumlara dayak görüntüleri sızdı! Korsanlar hackledi

Bilgisayar korsanları, İran’ın başkenti Tahran yakınındaki Evin Cezaevi’ndeki güvenlik kameralarının görüntülerini ele geçirerek, burada gardiyanların mahkumlara yönelik şiddet içeren eylemlerini ve cezaevinin kötü fiziki koşullarını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgisayar korsanlarının paylaştığı görüntüler, dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandırırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından cezaevi koşulları yüzünden sürekli eleştirilen Tahran yönetimi şu ana kadar mahkumlara uygulanan şiddetle ilgili bir açıklama yapmadı. Görüntülerde, siber saldırıya uğradıklarını fark eden muhafızların yaşadığı panik ve amirlerine saldırıyı rapor etme çabaları da ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Bir çok basın yayın kuruluşuna mahkumlara yönelik şiddet içeren görüntüleri gönderen bilgisayar korsanları, İran’daki cezaevi koşullarını dünya kamuoyuna daha iyi yansıtmak istedikleri bilgisini paylaştı.

Associated Press’e (AP) de gönderilen görüntülerde muhafızların, mahkumları dövmesinin dışında, muhafızların kendi aralarındaki fiziksel şiddet de dikkati çekti. Bilgisayar korsanları, Dubai’de AP’nin mail adresine gönderdikleri mesajda, “Dünyanın tüm siyasi mahkumlarının özgürlüğü için sesimizin duyulmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

AP, güvenlik kameralarında yer alan görüntülerin gazeteciler tarafından daha önce cezaevinde çekilen fotoğraflarla uyuştuğunu aktardı.

Eski mahkumlar görüntüleri teyit etti

Yine daha önce burada kalan eski mahkumlar, görüntülerin Tahran’ın kuzeyindeki hapishaneye benzediğini teyit etti. Görüntülerde ayrıca mahkumların kullandığı dikiş makineleri, alçak tavanlı tuvaleti olan tek kişilik hücre ve hapishanenin dış alanları, mahkumların kullandığı banyolar, havalandırma tesisleri görülüyor. Ses kaydı olmayan görüntülerin önemli bir kısmının geçen yıl ve bu yıl çekildiği belirtiliyor.

Muhafızların bir mahkumu döverken, bir gardiyanın da bir mahkumun karnına yumruk vururken gösteren görüntüleri yayınlayan bilgisayar korsanlarının mesajlarında, kendilerine “Ali’nin Adaleti” adını taktıkları ve ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney ile dalga geçtikleri görüldü.

1971 yılında devrik Şah Rıza Pehlevi tarafından inşa ettirilen Evin Cezaevi, yıllarca yüzlerce siyasi mahkuma ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz aylarda da İran’ın ulusal demiryolu bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramıştı.