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Adıyaman'da bir anda araçtan indiler! Faciadan dönüldü

ADIYAMAN'da bir benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil alev aldı. Alevleri söndüren pompa görevlilerinin çabası olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna 02 AY 824 plakalı Renault marka otomobille gelen ismi öğrenilemeyen bir sürücü, istasyon marketinde yaptığı alışveriş sonrasında yeniden aracına binerek istasyondan ayrıldı. İstasyonun çıkış noktasına gelen otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve araçta bulunan 3 kişi otomobilden hızla inerek yardım istedi. Bu esnada aracın yandığını fark eden istasyon görevlilerinden Taylan Varış ve Mahmut Beke, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.


Facia önlendi
Otomobilin elektrik aksamından kaynaklanarak çıktığı tahmin edilen yangın, pompa görevlilerinin müdahaleleri sonucunda kısa sürede söndürüldü. Pompa görevlisi Taylan Varış ve Mahmut Beke’nin müdahaleleri sonucu akaryakıt istasyonunda yanan aracın söndürülmesiyle olası bir faciayı önlenmiş oldu.


Büyümeden söndürüldü
Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken pompa görevlisi Taylan Varış ve Mahmut Beke, dumanların yükseldiğini görür görmez yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiklerini ve yangını büyümeden söndürdüklerini dile getirdi.

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