Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaş zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu sözleşmeyle ilgili "2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Memurlarla ilgili toplu sözleşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, 32022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. Böylece en düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir." dedi.