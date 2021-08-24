BIST 1.468
DOLAR 8,41
EURO 9,90
ALTIN 489,02
YEREL

Ankara'da müşteri kılığında girdi! Soğukkanlı tavırları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da gözlerine kestirdikleri zincir markete müşteri gibi girerek televizyon ve çay makinesi çalan 3 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların olayı gerçekleştirdiği anlardaki soğukkanlı tavırları pes dedirtti.

Olay, Keçiören ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. Müşteri kılığında girdikleri marketten gözlerine kestirdikleri televizyonu ve çay makinasını çalan 3 kişi olayın ardından kayıplara karıştı. Durumu fark eden market çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmanın ardından eşyaları çalanların Murat E., Furkan D. Ve Murat S. olduğunu tespit etti. Tespitin ardından Murat E. ve Furkan D. yakalanırken, diğer şüpheli Murat S’nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızların marketteki rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi. Müşteri kılığında girdikleri maketten soğukkanlı bir şekilde eşyaları çalan şahısların sakin halleri marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı. Yakalanan 3 şahsın toplamda 50’den fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır’da kaza geliyorum dedi maganda o anları kamera kaydına aldı
Diyarbakır’da kaza geliyorum dedi maganda o anları kamera kaydına aldı
Gaziantep'te bir anda yere savruldu! Ölmekten son anda kurtuldu işte o anlar
Gaziantep'te bir anda yere savruldu! Ölmekten son anda kurtuldu işte o anlar
Korku dolu anlar! İkitelli Masko mobilyacılar sitesinde bir bina çöktü
Korku dolu anlar! İkitelli Masko mobilyacılar sitesinde bir bina çöktü
İsveç'in antrenörü Filenin Sultanları için övgüler dizdi: Fırsatınız olmaz
İsveç'in antrenörü Filenin Sultanları için övgüler dizdi: Fırsatınız olmaz
Demet Akalın kim bu çocuk dedi? İsmi Halit dilenirken çekilen videosu TT oldu
Demet Akalın kim bu çocuk dedi? İsmi Halit dilenirken çekilen videosu TT oldu
"Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü
"Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü
Adıyaman'da bir anda araçtan indiler! Faciadan dönüldü
Adıyaman'da bir anda araçtan indiler! Faciadan dönüldü
Deniz Akkaya canlı yayında teslim olmaya gitti
Deniz Akkaya canlı yayında teslim olmaya gitti
Adana'da o anlar kameralara yansıdı yaşı 14 suç kaydı 56
Adana'da o anlar kameralara yansıdı yaşı 14 suç kaydı 56
Afganistan'dan yayın yapan Habertürk ekibine silah çekildi!
Afganistan'dan yayın yapan Habertürk ekibine silah çekildi!