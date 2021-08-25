Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

Hastaneye kaldırıldığı haberleriyle sevenlerini korkutan ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, Instagram'dan hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…

Türk sinemasının efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 gün yoğun bakımda kaldı.

Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:

“Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara

yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan” demiştim

Burada ikinci kere Bodrum Amerkan Hastanesi ‘ne getirilmişim

Tansiyon tehlikeli derecede düşük

Ateş 42 …(#sepsis e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara ,

#korona kadar ölümcül olan , baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan

Başta Doç. Dr .Bülent Yardımcı

Kardiog Dr. Nejat Sönmez’e

Yoğun bakım Melekleri Banu, Arzum,

Kritik durumda tedavim için dikkatle , yanımdan neredeyse ayrılmayan

Acil Servis Hemşirelerine )

merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…

Mideme tüp takıldı

Serumla tedavi evde devam edecek bir müddet daha olsun …