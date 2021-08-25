Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...
Hastaneye kaldırıldığı haberleriyle sevenlerini korkutan ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, Instagram'dan hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…
Türk sinemasının efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 gün yoğun bakımda kaldı.
Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:
“Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara
yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan” demiştim
Burada ikinci kere Bodrum Amerkan Hastanesi ‘ne getirilmişim
Tansiyon tehlikeli derecede düşük
Ateş 42 …(#sepsis e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara ,
#korona kadar ölümcül olan , baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan
Başta Doç. Dr .Bülent Yardımcı
Kardiog Dr. Nejat Sönmez’e
Yoğun bakım Melekleri Banu, Arzum,
Kritik durumda tedavim için dikkatle , yanımdan neredeyse ayrılmayan
Acil Servis Hemşirelerine )
merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…
Mideme tüp takıldı
Serumla tedavi evde devam edecek bir müddet daha olsun …