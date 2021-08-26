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DÜNYA

Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü

MEKSİKA’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros’unda da olduğu bildirildi.

Meksikan’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.

Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.

Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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