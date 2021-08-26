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Seda Akgül Show Tv'de kırbaçlı fetiş programı sunan Defne Samyeli'yi bombaladı!

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin yıllar önce Show TV'de sunduğu 'kırbaçlı' ve çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği programının videosunu paylaşan ünlü magazin sunucusu Seda Akgül, "Ey Türk halkı kimleri ünlü ettiğinin farkına var" dedi.

Ünlü sunucu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabında gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Eski ana haber bülteni spikeri ve son yıllarda aldığı sahnelerle sesinden söz ettiren Defne Samyeli'nin 90'lı yıllarda sunduğu bir 'fetiş' programın videosunu paylaşan Akgül, "Ey Türk halkı, kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin" diye seslendi. 

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