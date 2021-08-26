Kars’ta taşlı, sopalı bıçaklı kavga kamerada

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Havaya ateş ederek tarafları ayıran polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavga cep telefonlarıyla görüntülendi.

Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polsi ekipleri, havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 2 kişiyi Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.