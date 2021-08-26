Meral Akşener'e elektrik faturasını çıkarıp gösterdi: O sandık gelecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop'ta bir emekli vatandaşla sohbet etti. Cebinden elektrik faturasını çıkaran kişi Akşener'e faturalardaki vergilerden yakındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop Durağan'da bir emeklinin kendisine gelerek elektrik faturasını gösterdiği olayın videosunu paylaştı. Akşener "Bir tarafta açlığın, diğer tarafta şatafatın hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez, etmeyecek. O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek!" diyerek sandık çağrısı yaptı.

Videoda emekli olduğunu ve 3 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen vatandaşın elektrik faturasındaki ek vergilerden yakındığı görülüyor.

Akşener paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan; Durağan'daki emekli kardeşimin omzundaki vergi yükünü, ödeyemediği borcunu hiç mi düşünmüyorsun? Bir tarafta açlığın, diğer tarafta şatafatın hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez, etmeyecek. O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek!"