BIST 1.450
DOLAR 8,40
EURO 9,90
ALTIN 482,39
YEREL

Elazığ'da damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları şarkı açtı! Son pişmanlık neye yarar...

 ELAZIĞ’da bir nikah töreninde damadın 'evet' dediği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması ilginç görüntüler oluşturdu.

Elazığspor'da ve çeşitli kulüplerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Elazığ Belediyespor’da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor’da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, önceki akşam düzenlenen düğün töreni ile hayatını Elif Özdemir ile birleştirdi. Genç çifti düğün törenlerine il futbol camiası, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı.

Nikah töreninde damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık ne yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yaptı. Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kars’ta taşlı, sopalı bıçaklı kavga kamerada
Kars’ta taşlı, sopalı bıçaklı kavga kamerada
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Yurda dönen Mehmetçik'ten ilk görüntüler! Afganistan'dan ilk kafile Türk askeri geldi
Yurda dönen Mehmetçik'ten ilk görüntüler! Afganistan'dan ilk kafile Türk askeri geldi
Meral Akşener'e elektrik faturasını çıkarıp gösterdi: O sandık gelecek!
Meral Akşener'e elektrik faturasını çıkarıp gösterdi: O sandık gelecek!
Ayça Erturan'dan 5 aylık hamile iken koronaya yakalandı! Aşı sayesinde kolay atlattım
Ayça Erturan'dan 5 aylık hamile iken koronaya yakalandı! Aşı sayesinde kolay atlattım
Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü
Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü
Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: 'Kesinlikle hak ediyoruz'
Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: 'Kesinlikle hak ediyoruz'
Cumhurbaşkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi için özel video
Cumhurbaşkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi için özel video
Seda Akgül Show Tv'de kırbaçlı fetiş programı sunan Defne Samyeli'yi bombaladı!
Seda Akgül Show Tv'de kırbaçlı fetiş programı sunan Defne Samyeli'yi bombaladı!
Ümraniye’de komşu husumeti cinsel organını gösterdi iğrenç anlar kamerada
Ümraniye’de komşu husumeti cinsel organını gösterdi iğrenç anlar kamerada