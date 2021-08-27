Ekrem İmamoğlu İstanbul'da neden 1000 taksi lazım tek tek anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var? Tane tane, güzel güzel anlattık" diyerek video paylaştı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1000 yeni taksi teklifi UKOME'deki 8. toplantıda ele alındı. Teklif 16'ya 11 oyla 8. kez reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var? Tane tane, güzel güzel anlattık" diyerek video paylaştı.

Teklif reddedilmişti

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görüşüldü. Teklif 16'ya 11 oyla reddedildi. Teklif daha önce AK Parti ve MHP İBB Meclis üyelerinin oylarıyla 7 kez reddedilmişti.



Başka bir ilde taksi işleten belediye yok

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da toplu taşımada yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia ederek, "81 ilde taksi işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs işletmeciliği yapar. Taksi taşımacılığı İBB verilerine göre, yılda 512 Milyon yolculuk yapılıyor. Şikayet ise 103 bin. Bu oran toplam yıllık yolculuğun yüzde biri bile yapmıyor. Diğer taraftan İETT gibi toplu taşıma şikayet oranı yüzde 15 olduğu ortadadır. Taksi açısından hak ettiğimiz tarife, eğitim, teknoloji ve destekler olması halinde taksi şikayetleri kalmayacaktır" dedi.