Amasya'da ilginç kaza! O anlar saniye saniye kamerada

AMASYA'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise şans eseri kurtuldu. Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

El işareti yapıp dur dedim durmadı!

Hızla gelen trenin makinistini yavaşlaması için elleriyle uyarmaya çalıştığını anlatan aracın sürücüsü 71 yaşındaki Dursun Arslan, “Çarpışmadan sonra makinist hemen yanıma geldi. ‘Duracak imkanım yoktu. Bariyeri vur, kır, geç diye işaret ettim. Sen anlamadın' dedi. Yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

"Her gün torunlarımı yanına alırdım, o gün iyi ki almadım"

Yaptığının tehlikeli olduğuna değinen Arslan, “Birinci bariyeri açık olarak gördüm. Ben 30-40 yıllık şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Her gün torunlarımı yanına alırdım. O gün iyi ki almadım. Yoksa büyük bir facia olabilirdi. Bu bana büyük bir ders oldu. Bir daha hep dikkat edeceğim" şeklinde konuştu.