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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın seyir halindeki otobüsten düştü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İSTANBUL Küçükçekmece Cennet Mahallesinde E.A idaresindeki 89A numaralı İETT otobüsü durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A. isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın yola düştü.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.'yı hastaneye kaldırırken sürücü E.A. ise Küçükçekmece polis karakoluna götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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