Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk arabanın altında kalarak can verdi

ADANA'da 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile yola fırlayarak otomobilin altında kaldı ve hayatını kaybetti.

ADANA'nın Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde 21 Ağustos günü meydana gelen olayda; 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.B., hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından defnedildi.