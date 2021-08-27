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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu KHK ile görevden alınanları görevine iade edeceği sözünü verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, “Kim olursa olsun bize oy verir veya vermez, mesleği, bulunduğu konumu ne olursa olsun haksızlığa uğradıysa o haksızlığın karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman biz siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz” dedi. Konuyu KHK’lılara getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sözüm söz bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın.”

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