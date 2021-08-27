Didem Arslan'da skandal 'Karım 'Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...'

SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme programında dizi ve filmleri aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını iddia edince hem stüdyodakiler hem de Didem Arslan şoke oldu.

Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu...

"Dayım" dediği Osman meğer...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.