BIST 1.449
DOLAR 8,39
EURO 9,87
ALTIN 485,70
MAGAZİN

Didem Arslan'da skandal 'Karım 'Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...'

SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme programında dizi ve filmleri aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını iddia edince hem stüdyodakiler hem de Didem Arslan şoke oldu.

Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu...

"Dayım" dediği Osman meğer...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kazara Aşk 9. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 9. bölüm fragmanı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul Başakşehir'de bir kadın tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
İstanbul Başakşehir'de bir kadın tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk arabanın altında kalarak can verdi
Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk arabanın altında kalarak can verdi
İstanbul'a 1000 yeni taksi 8. kez reddedildi! Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisi farklı tarifeden ceza yedi!
İstanbul'a 1000 yeni taksi 8. kez reddedildi! Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisi farklı tarifeden ceza yedi!
Ümraniye'de otomobil taksiye böyle çarptı kaza anı kamerada
Ümraniye'de otomobil taksiye böyle çarptı kaza anı kamerada
Kars’ta taşlı, sopalı bıçaklı kavga kamerada
Kars’ta taşlı, sopalı bıçaklı kavga kamerada
Yurda dönen Mehmetçik'ten ilk görüntüler! Afganistan'dan ilk kafile Türk askeri geldi
Yurda dönen Mehmetçik'ten ilk görüntüler! Afganistan'dan ilk kafile Türk askeri geldi
TRT'nin 'Elli Kelimelik Mektuplar' filminin tanıtımı ilk kez yayınlandı! 10 Eylül'de yayında
TRT'nin 'Elli Kelimelik Mektuplar' filminin tanıtımı ilk kez yayınlandı! 10 Eylül'de yayında
Meral Akşener'e elektrik faturasını çıkarıp gösterdi: O sandık gelecek!
Meral Akşener'e elektrik faturasını çıkarıp gösterdi: O sandık gelecek!