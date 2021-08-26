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İstanbul Başakşehir'de bir kadın tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Başakşehir'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine ardından da erkek arkadaşına çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşanan olayda bir kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattı.

Otomobiline binen kadın aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın tartıştığı erkek arkadaşının, "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

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