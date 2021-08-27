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MEDYA

Habertürk'te ikinci "gaz çıkarma" vakası

Habertürk canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyada olay oldu. Pek çok kullanıcı duyulan sesi ikinci gaz çıkarma vakası" olarak yorumladı.

Habertürk ekranlarında daha önce yaşanan "gaz çıkarma" krizine bir yenisi daha eklendi. Canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyayı karıştırdı.

Geçtiğimiz aylarda da Veyis Ateş’in sunduğu bir programda güvenlik uzmanı Mete Yarar konuşurken canlı yayına yansıyan ses, gündem yaratmıştı.

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