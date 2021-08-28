İstanbul Sebze Hali'nde olay görüntüler Bakan Mehmet Muş açıkladı inceleme başlatıldı

İstanbul Sebze Hali'nde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görüntülerin ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İstanbul Sebze Hali'nde kasalar dolusu sebzenin çöpe atılmasıyla ilgili görüntüler infiale yol açtı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya platformu Twitter üzerinden sebze halinde yaşanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Muş, sebze halindeki görüntülerin ihbar kabul edilip, inceleme başlatılması yönünde talimat verdiğini ve söz konusu eylem nedeniyle firma hakkında idari sürecin başladığını açıkladı.

Ağır idari cezalar uygulanacak

Bakan Muş, ivedilikle sürecin sonuçlandırılacağını ve sorumluları hakkında ağır idari cezaların uygulanacağını belirtti.

Bakan Muş "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın!" dedi.