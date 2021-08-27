Kemal Kılıçdaroğlu'na şaşırtan tepki: Aman çocuğuma dokunma yürü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla sohbet etmek isterken bir kadının "Aman sakın çocuğuma dokunma, yürü" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çorum ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etmek isterken bir kadının tepkisi şaşırttı.

Sokak temasları sırasında çocuğuyla orada bulunan bir kadına selam vermek için "Merhaba, nasılsınız iyi misiniz?" diye sorarak yaklaşan Kılıçdaroğlu'nu tersledi. Kadın birden bire Kılıçdaroğlu'nu durdurarak "Aman sakın çocuğuma dokunma, hayır. Hadi yürü!" şeklinde bağırmaya başladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun cevap vermeden yolunu değiştirmesi dikkat çekti.