Kanal D Ece Üner ile Susma'da skandal: Babam ile karımı beraber olurken yakaladım

KANAL D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programında 'bu kadarı da olmaz' denilen türden bir olay gündeme geldi. Programa katılan bir şahıs, karısının, öz babasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve çocuklarının da babasından olduğunu söylediğini iddia etti.

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Programa katılan, 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi. Eşinin de bu durumu itiraf ettiğini de ekledi.