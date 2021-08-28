BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
MAGAZİN

Kanal D Ece Üner ile Susma'da skandal: Babam ile karımı beraber olurken yakaladım

KANAL D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programında 'bu kadarı da olmaz' denilen türden bir olay gündeme geldi. Programa katılan bir şahıs, karısının, öz babasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve çocuklarının da babasından olduğunu söylediğini iddia etti.

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Programa katılan, 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi. Eşinin de bu durumu itiraf ettiğini de ekledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esra Ersoy'un skandal ses kaydı! 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve uyuşturucu itirafı
Esra Ersoy'un skandal ses kaydı! 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve uyuşturucu itirafı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı
Seksenler 503. bölüm fragmanı
Seksenler 503. bölüm fragmanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na şaşırtan tepki: Aman çocuğuma dokunma yürü!
Kemal Kılıçdaroğlu'na şaşırtan tepki: Aman çocuğuma dokunma yürü!
Taliban'dan kaçıp Türkiye üzerinden ABD'ye giden Aryana Sayeed'den Afgan kadınlara çağrı
Taliban'dan kaçıp Türkiye üzerinden ABD'ye giden Aryana Sayeed'den Afgan kadınlara çağrı
Habertürk'te ikinci "gaz çıkarma" vakası
Habertürk'te ikinci "gaz çıkarma" vakası
Ekrem İmamoğlu İstanbul'da neden 1000 taksi lazım tek tek anlattı
Ekrem İmamoğlu İstanbul'da neden 1000 taksi lazım tek tek anlattı
İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında kadına şiddet kamerada!
İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında kadına şiddet kamerada!
Kazakistan’da askeri depoda patlama! 60 kişi yaralandı
Kazakistan’da askeri depoda patlama! 60 kişi yaralandı