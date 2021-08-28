Esra Ersoy'un skandal ses kaydı! 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve uyuşturucu itirafı

Ciciş lakaplı Esra Ersoy 13-14 yaşında çocuğa cinsel saldırı iddiası ile gözaltına alınmıştı. Esra Ersoy'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı, sosyal medyayı salladı. Ses kaydında Esra Ersoy cinsel istismarın yanında jandarma aracında uyuşturucu madde kokain kullandığını da itiraf ediyor.

Cicişler lakabıyla tanınan Esra-Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Esra Ersoy kendisini savunmak için de '20 yaşında olduğunu sandım' dedi. Fakat bu savunmanın ardından Esra Ersoy'un skandal ses kayıtları sosyal medyayı karıştırdı. Kamuoyundan 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra-Ceyda kardeşlerin büyüğü Esra Ersoy 13-14 yaşında çocuğa cinsel saldırı iddiasi ile gözaltına alınmıştı... Başta bu olayı yalanlayan Esra Ersoy'un ses kaydı olduğu iddia edilen bir 'itiraflar dizisi'nden oluşan kayıt sosyal medyaya bomba gibi düştü.