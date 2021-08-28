TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonda kadroya bomba isim! İşte Melisa Şenolsun'un rolü

TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonu ne zaman başlayacak' sorusu Eylül ayının yaklaşmasıyla en çok merak edilen konulardan biri olurken medya kulislerinde dolaşan''yeni oyuncu transferi' haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Melis Şenolsun Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil edildi. Dizinin yapım şirketi Melisa Şenolsun'un diziye dahil oluşunu böyle duyurdu.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği ve TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.

OGM Pictures'ın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu.Hoşgeldin @melisasenolsun!" ifadelerine yer verilerek oyuncunun bir videosu paylaşıldı.