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İETT Otobüsü yolda asılı kaldı vatandaş sallayarak kurtarmaya çalıştı

Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı. Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi.

Çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o ilginç kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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