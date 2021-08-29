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Ucuzlamasın diye kasa kasa çöpe attılar! İhanete soruşturma başlatıldı

İSTANBUL Ataşehir Hali'nde bir firma, fiyatlar düşmesin diye kasalar dolusu taze kabağı çöpe attı. O anlar sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı. İstanbul Emniyeti, şüphelileri gözaltına alırken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş da firma hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna döktüğü görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bahse konu olayın geçen günlerde Ataşehir ilçesinde hal olarak faaliyet yürüten bir işyerinde meydana geldiğini tespit etti.

Sebzeleri çöp arabasına döken kişinin iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilen K.J. ve iş yeri sahibi F.K. kişiler gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bakan Muş: Firma hakkında soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" dedi.

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