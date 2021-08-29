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Bursa'da yıldırım düştü! Ormanlık alanda yangın çık

BURSA'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çamoluk mahallesine 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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