Bursa'da yıldırım düştü! Ormanlık alanda yangın çık
BURSA'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Çamoluk mahallesine 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.