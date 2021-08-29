Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKINCI TİHA teslim töreninde önemli açıklamalar

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuldu. Törende konuşan Erdoğan, 'Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Erdoğan, TİHA'ları imzaladıktan sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

* Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi Akıncı'nın vesilesiyle bulunuyoruz.

*Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

*Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bizim için bu tablo bir böbürlenme bir küçümseme sebebi değildir. Medeniyetimiz ve tarihimiz bizim gücü böyle kullanmamızı söylüyor. Bugün savunma sanayimizin ürettiği tüm SİHA'lar dünyada rağbet görüyor. Polonya'nın da içinde olduğu 10'dan fazla ülkeyle anlaşma imzaladık. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

*Şimdi de AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Detaylar zaten paylaşıldı. Tüm kritik sistemleri yerli-milli olarak hazırlandı. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle ilk 3'e girmemiz yeter mi yetmez? Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen sihalar geliştirmektir.

*Bu hedefler yalnız bir adım ötemizde. Diyorlar ya Z kuşağı, işte burda z kuşağı... Sağda solda aramaya gerek yok. Hiç merak etmeyin sizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ne diyorduk oku, araştır, öğren... Sizlere güveniyorum. Tayyip Erdoğan olarak arkadaşınız olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gereklidir... İnşallah u üretimi yapacak fabrika Gerede'de faaliyete geçiyor.

*Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz gelişmeye devam edecektir. Savunma sanayide çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün İHA liginde Türkiye' ye basamak yükselten TİHA'yı teslim ediyoruz. Bu önemli yükü omuzlayacak her bir kardeşime başarı diliyorum. Unutmayın sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletimizin huzur içinde geçirdiği gece demektir. Önümüzdeki genç arkadaş Selçuk, kendisini arardım aldığım devam Akıncı için fabrikada çalışıyorum. Gece 12. Durmak yok yola devam diyordu. AKINCI TİHA'nın öncü olup bizi gururlandırmasını rabbimden niyaz ediyorum.