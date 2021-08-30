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DÜNYA

Joe Biden İsrail Başbakanı Bennett ile görüşmesinde uyuyakaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da düzenlediği basına açık toplantıda uyuyakalması dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da düzenlediği basına açık toplantıda uyuyakalması dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Bennet ile düzenlediği basın toplantısında uykuya daldı.

ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Basın mensupları herkesi hayrete düşüren o anları fotoğrafladı.

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