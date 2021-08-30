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Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!

SİLİVRİ'de konser veren ünlü şarkıcı Hadise, daha önceki konserlerindeki gibi yine mayo ve çizme giyince sosyal medyada hem eleştirildi hem de yıllardır aynı kostümlerin benzerlerini tekrar tekrar giymekle eleştirildi.

Pandemi sonrası sahnelere geri dönen Hadise kostümüyle gündem oldu. Aşk hayatıyla sık sık konuşulan Hadise'nin tercihi bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine seçtiği mayo ve çizme kombininden oluşan kostümü 'kendini tekrar ediyor' yorumuyla karşılandı.

“Yine mayo yine çizme, hiç yenilik yok”

Hadise, Silivri konserinde giydiği mayovari kostümüyle sosyal medyayı ikiye böldü. “Yine mayo yine çizme, hiç yenilik yok” diyenlerin yanı sıra “Bu tarz ona yakışıyor, çok güzel taşıyor” yazanlar da oldu. 

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