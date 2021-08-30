Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarı başındaki 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı. Alişan ve annesinin haykırışları yürek dağladı.
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının 40. gününde Zincirlikuyu’daki mezarı başında mevlit okuttu. Kardeşinin mezarını sulayan Alişan, gözyaşlarına hakim olmadı. Mevlitte duygusal anlar yaşanırken Alişan’ın eşi Buse Varol’un bitkin hali de dikkat çekti.
“Oğullarım buluştunuz mu?”
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden birkaç gün sonra beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren kuzeni Ozan Ebcin’in annesinin ağıtı da yürekleri yaktı. Ebcin’in annesi “Oğullarım buluştunuz mu?” diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı.