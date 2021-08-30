BIST 1.458
DOLAR 8,37
EURO 9,89
ALTIN 487,71
MAGAZİN

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarı başındaki 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı. Alişan ve annesinin haykırışları yürek dağladı.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının 40. gününde Zincirlikuyu’daki mezarı başında mevlit okuttu. Kardeşinin mezarını sulayan Alişan, gözyaşlarına hakim olmadı. Mevlitte duygusal anlar yaşanırken Alişan’ın eşi Buse Varol’un bitkin hali de dikkat çekti.

“Oğullarım buluştunuz mu?”

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden birkaç gün sonra beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren kuzeni Ozan Ebcin’in annesinin ağıtı da yürekleri yaktı. Ebcin’in annesi “Oğullarım buluştunuz mu?” diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!
Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!
İsmail Saymaz'ın o sözleri olay oldu! RTÜK inceleme başlattı 'utanmaz kadın, rezil kadın...'
İsmail Saymaz'ın o sözleri olay oldu! RTÜK inceleme başlattı 'utanmaz kadın, rezil kadın...'
Balıkesir'de otururken ne olduğu bile anlamadı! Hayatının şokunu yaşadı
Balıkesir'de otururken ne olduğu bile anlamadı! Hayatının şokunu yaşadı
Bursa'da dükkanının önünde otururken neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı
Bursa'da dükkanının önünde otururken neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı
Ucuzlamasın diye kasa kasa çöpe attılar! İhanete soruşturma başlatıldı
Ucuzlamasın diye kasa kasa çöpe attılar! İhanete soruşturma başlatıldı
Bursa'da yıldırım düştü! Ormanlık alanda yangın çık
Bursa'da yıldırım düştü! Ormanlık alanda yangın çık
ABD'de 'ikinci George Floyd vakası': NBA oyuncusu orantısız güçle gözaltına alındı
ABD'de 'ikinci George Floyd vakası': NBA oyuncusu orantısız güçle gözaltına alındı
İstanbul Sebze Hali'nde olay görüntüler Bakan Mehmet Muş açıkladı inceleme başlatıldı
İstanbul Sebze Hali'nde olay görüntüler Bakan Mehmet Muş açıkladı inceleme başlatıldı