Kemal Kılıçdaroğlu düğünde anlattı! Güldürmeyen Temel fıkrasıyla alay konusu oldu

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen bir düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çifte anlattığı Temel fıkrasına kimse gülmedi.

Burcu ve Ramazan çiftinin Keçiören'in Hasköy semtindeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç çifti tebrik etti. Düğünde konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım. Ayrılırken, bana nikah davetiyesini verdi. 'Nikahıma gelir misiniz' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Evlilikle ilgili çifte nasihat veren Kılıçdaroğlu, "Temel'e sormuşlar 'Nerelisin' diye. 'Vallahi henüz evlenmedim' demiş. Dolayısıyla bundan sonra artık evin gerçek sahibi, lideri eşiniz olacak." fıkrasını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun güldürmeyen Karadeniz fıkrası sosyal medyada gündem oldu.