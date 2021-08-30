BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 489,46
MAGAZİN

Konserde talihsiz kaza! Kıraç bir anda neye uğradığını şaşırdı

KOCAELİ'de konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bilecik'te araç kontrolden çıkıp savruldu! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Bilecik'te araç kontrolden çıkıp savruldu! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ABD'de devam eden orman yangınlarında 'alev Hortumu' görüldü
ABD'de devam eden orman yangınlarında 'alev Hortumu' görüldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 30 Ağustos'a özel videolu kutlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 30 Ağustos'a özel videolu kutlama
Kemal Kılıçdaroğlu düğünde anlattı! Güldürmeyen Temel fıkrasıyla alay konusu oldu
Kemal Kılıçdaroğlu düğünde anlattı! Güldürmeyen Temel fıkrasıyla alay konusu oldu
Bursa'da düğünde ortalık savaş alanına döndü! 20 kişi birbirine girdi
Bursa'da düğünde ortalık savaş alanına döndü! 20 kişi birbirine girdi
Joe Biden İsrail Başbakanı Bennett ile görüşmesinde uyuyakaldı
Joe Biden İsrail Başbakanı Bennett ile görüşmesinde uyuyakaldı
Düzce'de yolcular önce şok oldu sonra alkışladı! Gören telefona sarıldı
Düzce'de yolcular önce şok oldu sonra alkışladı! Gören telefona sarıldı
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarı başındaki 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarı başındaki 40 mevlidinde hüngür hüngür ağladı
Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!
Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!