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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık çok daha güçlü askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada 'artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz' dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 'artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz' diye konuştu.

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