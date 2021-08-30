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Bakan Koca, Mavi kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı

Bakan Koca, Mavi kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Risk Haritası'nda yüzde 75'in üzerine çıkan Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'ün "Mavi" kategoriye geçmesini plaka kodlarını paylaşarak kutladı.

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Sosyal medya hesabından her gün koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos'taki yeni vaka sayısını 19.557, vefat sayısını ise 245 olarak açıkladı. Öte yandan ülkemizdeki şehirlerin aşılanma durumları ile ilgili gelişmeleri de sık sık haber veren Koca, mavi kategoriye çıkan 4 ilimizi plaka kodlarıyla kutladı.

PLAKA KODLARINI PAYLAŞTI
Koca Twitter'da "01 ADN MAVİ, 03 AFY MAVİ, 43 KTH MAVİ, 78 KRB MAVİ." diye başladığı paylaşımın devamında şunları söyledi:

" Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritası'nda artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!" ifadelerini kullandı."

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