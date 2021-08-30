BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,90
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğdu! Şanlıurfa'da 7 çocuk annesi karısını öldürdü

Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğdu! Şanlıurfa'da 7 çocuk annesi karısını öldürdü

ŞANLIURFA’da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu. Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokay’ı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manisa Salihli'de kaza! 3 TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 5 yaralı
Foto Galeri Manisa Salihli'de kaza! 3 TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 5 yaralı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kirby'den Kabil havalimanı açıklaması! Taliban, Türkiye'ye teklif yapmıştı
Kirby'den Kabil havalimanı açıklaması! Taliban, Türkiye'ye teklif yapmıştı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı!
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı!
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!
Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap
Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap
Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü
Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü