BIST 1.458
DOLAR 8,39
EURO 9,90
ALTIN 487,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü

Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü

AKSARAY'da ailesinin odaya kilitlediği iddia edilen gelişim engelli genç kız, odasındaki 7 çarşafı birbirine bağladıktan sonra 4. kattan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşafın kopmasıyla bahçeye düşerek yaralandı.

Abone ol

Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından odaya kilitlenen ve evde yalnız kalan gelişim engelli Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için odasında bulunan 7 çarşafı birbirine bağladı.

Daha sonra çarşafın bir ucunu odada sabit bir yere bağlayan Feyza B., diğer ucunu da pencereden aşağıya sarkıttı. Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan Feyza B., apartmanın 3. katına indiğinde çarşaf kopunca bahçeye düştü.

Durumu iyi
Apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç kız, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kara Harp Okulu diploma töreninde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kara Harp Okulu diploma töreninde açıklamalar
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Caparov'dan Türkiye açıklaması: Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında
Cumhurbaşkanı Caparov'dan Türkiye açıklaması: Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında
Koronaya karşı Türk geni çöktü şimdi otizm iddiası! Oytun Erbaş'a tepki yağıyor
Koronaya karşı Türk geni çöktü şimdi otizm iddiası! Oytun Erbaş'a tepki yağıyor
Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara kararı
Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara kararı
Ordu'da herkesin şikayetçi olduğu gökdelenler yıkıldı: Sahiller halkındır!
Ordu'da herkesin şikayetçi olduğu gökdelenler yıkıldı: Sahiller halkındır!
Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun babasının ilk ifadesi! Beylik tabancamı...
Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun babasının ilk ifadesi! Beylik tabancamı...
A Milli Takım'da Alpaslan Öztürk sürprizi aday kadroya dahil edildi
A Milli Takım'da Alpaslan Öztürk sürprizi aday kadroya dahil edildi
Cemil Çiçek'ten Erdoğan Bayraktar'ın iddialarına yanıt: 3 bakanla alakası yoktu
Cemil Çiçek'ten Erdoğan Bayraktar'ın iddialarına yanıt: 3 bakanla alakası yoktu
Şanlıurfa'da ölümden kıl payı kurtuluş: Başkalarının başına benzer bir olay gelmez
Şanlıurfa'da ölümden kıl payı kurtuluş: Başkalarının başına benzer bir olay gelmez