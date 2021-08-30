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THY'nin yükselişi devam ediyor Avrupa'da ikinci oldu

THY'nin yükselişi devam ediyor Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük 1322 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu şirketi oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 23-29 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 384 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu Ryanair, günlük 2 bin 318 seferle Avrupa'nın en çok uçan şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1322 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1186 seferle Easyjet üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da günlük 510 uçuşla listede 9. sırada yer aldı.

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