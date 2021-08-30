Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL geline ise kilolarca altın takıldı

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, “Oğlum Rızgin’in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.