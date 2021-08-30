Ordu'da herkesin şikayetçi olduğu gökdelenler yıkıldı: Sahiller halkındır!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan ve vatandaşların sahil kullanımını engelleyen gökdelenlerin yıkımı sonrası halka açılışı tamamlandı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 'Sahiller halkındır' ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 'Sahiller halkındır' ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal kent sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Kumsalın halka açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Deniz Şanlı, “Çok rahat ettiğimiz ailecek gelebildiğimiz bir yer oldu. Burası gerçekten halka ait bir yer oldu, bunun için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Kıyılarımızı, yeşil alanlarımızı engellemesinler. Bizim denize ihtiyacımız var. O binalar kalmış olsa burayı katledecekti bu yüzden çok iyi oldu” dedi.



'Burası halka kapanacaktı'

Yıkılan yüksek katlı gökdelen olsaydı kumsalın halka kapanacağını belirten Mert Öztürk, “Karadeniz halkının denizsiz yapma şansı yok. Gökdelen olsaydı burası halka kapanacaktı. Başkanımızın ve halkın desteği ile burası yıkılarak halka açıldı. Biz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

'Binalar görüntü kirliliği veriyordu'

Kirazlimanı sakinlerinin tek denize girme alanının yeniden vatandaşa verildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Köksal Şentürk, “Yapılan çalışma çok iyi oldu. İnsanlar gelip burada eğlenebiliyor. Kirazlimanı sakinlerinin denize girme alanı burasıydı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada binalar yapılması denize kirlilik veriyordu. Şimdi çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Adeta kumsalın üzerine inşa edilen 17 katlı 3 blok gökdelen inşaatını mahkeme kararıyla durdurarak yıkımın kararı alınmasını sağlayan ve bunu gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, o dönemde kendisine yönelik yıpratma kampanyasına rağmen geri adım atmamış, “Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Biz ne sıkıntılar atlattık onun için bize vız gelir tırıs gider” demiş, hukuk mücadelesini kazanarak binaların yıkımını sağlamıştı.