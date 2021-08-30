Cemil Çiçek'ten Erdoğan Bayraktar'ın iddialarına yanıt: 3 bakanla alakası yoktu

17/25 Aralık soruşturması sürecinde istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın iddialarına eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten yanıt geldi. Çiçek, "Diğer 3 bakanla alakası yoktu" dedi.

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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları gündemde bomba gibi düştü. 17/25 Aralık soruşturması sonrasında diğer üç bakan ile birlikte istifa eden Erdoğan Bayraktar, dönemin TBMM başkanı Cemil Çiçek'in de ismini vermişti. "Çiçek, ‘Erdoğan dosyasını buna sokmayın, bu ayıptır. Onların dosyası başka, bunun dosyası başka’ dedi. Ama beni de o dosyanın içine soktular" diyen Erdoğan Bayraktar'a Cemil Çiçek'ten yanıt geldi.

"Bayraktar'a yöneltilen suç isnadı diğer bakanlardan farklıydı''

Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, "Erdoğan Bayraktar’ın ne söylediği beni ilgilendirmiyor, ben hukuk ne diyorsa onu yaptım. Soruşturma önergesinde, dört bakan birlikte verilmişti. Erdoğan Bayraktar’a yönetilen suç isnadı ile diğer üçüne atfedilen suç isnadının alakası yoktu. Yani alakası olmayan birini koymuşlardı, benim de usul yönünden itirazım oldu. Üç bakan Rıza Zarrab’la alakalı gündeme geldi. Bayraktar ise farklıydı. Soruşturma önergesi verilecekse şayet, Erdoğan Bayraktar ayrı, üç bakan ayrı olacaktı. İç tüzük gereği bunu söyledim.” ifadelerini kullandı.

"Kimseye yalvarmadım''

Çiçek, Bayraktar'ın sözlerinde geçen "Cemil Çiçek yalvardı onlara" ifadesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Yalvarma falan yok. Ben Meclis Başkanı olarak görevimi yaptım. O dönemde zaten suçluluk, suçsuzlukla ilgili değerlendirme yapma şansımız yoktu. Dosyanın içeriği bilinmiyordu. O nedenle usulü yönden Meclis Başkanı olarak, önergenin veriliş tarzıyla ilgili itirazımı yaptım. O günkü pozisyonum, işin esasını incelemeye değil önergenin usulüne ilişkindir.”

"Ben ilkelik yapmadım"

ODA TV'de yer alan habere göre Cemil Çiçek, Erdoğan Bayraktar’ın “Çiçek de beni sevmez, Erdoğan’ın adamı olduğum için” sözlerine ise şöyle karşılık verdi:

“Aramızda bir problem yok ama haklılığını göstermek adına böyle bir şey söylemiş olabilir. ‘Beni sevmeyen biri bile beni ayrı tuttu’ mesajı vermek için olabilir. Haklılığını göstermek böyle değil, siyaset hukukuna göre yapılır. Filancayı seviyoruz, ya da sevmiyoruz diye yapılmaz, böyle bir şey yok. Bu ilkel bir durum, ben bu ilkelliği hiç yapmadım."