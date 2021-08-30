Vakalar artıyor! Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ADIYAMAN'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yeni kararlar alındı. Valilik 193 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.Abone ol
Adıyaman'daki 193 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre farklı mahallelerdeki 193 ev karantinaya alındı.