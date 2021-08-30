BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 487,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yeni kararlar alındı. Valilik 193 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Adıyaman'daki 193 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre farklı mahallelerdeki 193 ev karantinaya alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı! Savunmaya tek karargah! Türkiye'de ilk kez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı! Savunmaya tek karargah! Türkiye'de ilk kez
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İspanya'da gemide hayatını kaybeden kaptanın kahramanlığı! Kimseyi dinlememiş
İspanya'da gemide hayatını kaybeden kaptanın kahramanlığı! Kimseyi dinlememiş
Zonguldak'taki vahşet! Arkadaşını öldürüp aramalara katılmış
Zonguldak'taki vahşet! Arkadaşını öldürüp aramalara katılmış
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Almanya'daki sel felaketiyle ilgili kötü haberi yetkili isim açıkladı aylar sürecek
Almanya'daki sel felaketiyle ilgili kötü haberi yetkili isim açıkladı aylar sürecek
Hindistan'da 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 68 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 68 kişi hayatını kaybetti
Medyada 'sırnaşma' kavgası! Hilal Kaplan 'Bylock İsmail' dedi İsmail Saymaz çıldırdı
Medyada 'sırnaşma' kavgası! Hilal Kaplan 'Bylock İsmail' dedi İsmail Saymaz çıldırdı
iPhone 13 şebeke çekmese de arayabilecek ve internete girebilecek
iPhone 13 şebeke çekmese de arayabilecek ve internete girebilecek