BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 487,84
HABER /  DÜNYA

Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,9 oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,9 oldu

Almanya'da temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,9 olarak ölçüldü. Enflasyon, 2 aydır Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Abone ol

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3,9 oldu. Enflasyona ilişkin beklenti ağustosta yüzde 3,8'de kalması yönündeydi. Enflasyon, 2 aydır Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise değişmedi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 12,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,6 ve hizmetlerde yüzde 2,5 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 3,4 yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik darboğazları ve ham madde fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Almanya'da hükümet, salgın kaynaklı önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitmişti. Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık'ta yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e düşürülmüştü.

Ülkede enflasyon, en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı! Savunmaya tek karargah! Türkiye'de ilk kez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı! Savunmaya tek karargah! Türkiye'de ilk kez
Ekrem İmamoğlu Esenyurt-Mahmutbey metro temelini attı
Ekrem İmamoğlu Esenyurt-Mahmutbey metro temelini attı
Zonguldak'taki vahşet! Arkadaşını öldürüp aramalara katılmış
Zonguldak'taki vahşet! Arkadaşını öldürüp aramalara katılmış
Beykoz'da orman yangını! Denizden çekilen sularla müdahale ediliyor
Beykoz'da orman yangını! Denizden çekilen sularla müdahale ediliyor
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Almanya'daki sel felaketiyle ilgili kötü haberi yetkili isim açıkladı aylar sürecek
Almanya'daki sel felaketiyle ilgili kötü haberi yetkili isim açıkladı aylar sürecek
Hindistan'da 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 68 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 68 kişi hayatını kaybetti
Medyada 'sırnaşma' kavgası! Hilal Kaplan 'Bylock İsmail' dedi İsmail Saymaz çıldırdı
Medyada 'sırnaşma' kavgası! Hilal Kaplan 'Bylock İsmail' dedi İsmail Saymaz çıldırdı