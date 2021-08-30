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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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