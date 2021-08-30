Almanya'daki sel felaketiyle ilgili kötü haberi yetkili isim açıkladı aylar sürecek
Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın 20 bin hanede hala telefon bağlantısı sağlanamadı. Deutsche Telekom CEO'su Walter Goldenits, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak" dedi.Abone ol
Alman telekom şirketi Deutsche Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Walter Goldenits, sel felaketine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Goldenits, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın bölgede 20 bin hanede telefon bağlantısının halen sağlanamadığını belirterek, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak." ifadesini kullandı.
Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada da sel bölgesindeki telefon altyapısının kötü bir şekilde tahrip olduğu, bazı yerlerde altyapının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.
Sel bölgesinde sabit telefon hattı bağlantılarının yaklaşık yüzde 80'inin tekrar sağlandığı belirtilen açıklamada, 20 bin hanenin telefon bağlantısı için de mobil iletişim yoluyla alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı aktarıldı.
Cep telefonu şebekelerin devreye girmesi 2 hafta sürmüştü
Bu arada, 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde, afet bölgelerinin tamamında tüm cep telefonu şebekelerinin tekrar devreye alınabilmesi yaklaşık 2 hafta sürmüştü.
Öte yandan, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, afet bölgelerindeki otoyolların tamiri devam edeceği için insanların yaklaşık bir yıl boyunca trafik kısıtlamalarına hazırlıklı olması istendi.
Sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti
Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaklaşık 25 milyar avroluk zararın meydana geldiği felakette erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı. Bunun üzerine Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulmasında kararı alınmıştı.